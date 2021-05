Mia Martini ci lasciava 27 anni fa. Il grande rimorso di Loredana per quella telefonata mancata

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ventiseifa ciMia, per tutti Mimì. Un'artista difficile da dimenticare, soprattutto per quell'alone di drammatico legato alla sua scomparsa. Una scomparsa prematura, purtroppo, ...

Ventisei anni fa ci lasciava, per tutti Mimì. Un'artista difficile da dimenticare, soprattutto per quell'alone di drammatico legato alla sua scomparsa. Una scomparsa prematura, purtroppo, ma soprattutto un evento che ...... 'LA VITA DEI MIRACOLI', 'NOSTALGIE', 'L'AMORE PERDUTO'; 'LA BRUME', 'MALGRADO NOI', 'LA... Studia canto lirico, conservatoriodi Bologna e Frescobaldi di Ferrara; ma la sua innata curiosità ...Ventisei anni fa ci lasciava Mia Martini, per tutti Mimì. La grande artista ci ha lasciato in eredità tante canzoni meravigliose, nate durante un lungo e spesso tormentato cammino nel mondo della musi ...Com'è morta Mia Martini e quanti anni aveva il giorno del decesso? Ecco alcuni dettagli shock riportati da sua sorella Loredana Bertè.