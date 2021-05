Vaccino anche tra i 12 e i 15 anni negli USA. Europa e Italia attendono (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo un iniziale rallentamento della sua approvazione, negli Stati Uniti d’America, la locale agenzia del farmaco Food and Drug Administration (FDA) ha dato l’approvazione alla vaccinazione di bambini in età compresa tra i 12 e i 15 anni. Una decisione considerevole che potrebbe essere da apripista all’approvazione anche in molti paesi europei e non solo, del dosaggio vaccinale della Pfizer e della BioNtech (Moderna) ai ragazzi che in sempre più casi sono divenuti messaggeri del virus in famiglia. Con l’apertura delle scuole in frequenza, è inevitabile la socializzazione tra ragazzi, i quali comunque probabilmente avevano in varie circostanze già occasione di frequentarsi e purtroppo diffondere il contagio tra loro e quindi di riflesso ai loro familiari. L’approvazione di due vaccini avviene a seguito di un lungo processo di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo un iniziale rallentamento della sua approvazione,Stati Uniti d’America, la locale agenzia del farmaco Food and Drug Administration (FDA) ha dato l’approvazione alla vaccinazione di bambini in età compresa tra i 12 e i 15. Una decisione considerevole che potrebbe essere da apripista all’approvazionein molti paesi europei e non solo, del dosaggio vaccinale della Pfizer e della BioNtech (Moderna) ai ragazzi che in sempre più casi sono divenuti messaggeri del virus in famiglia. Con l’apertura delle scuole in frequenza, è inevitabile la socializzazione tra ragazzi, i quali comunque probabilmente avevano in varie circostanze già occasione di frequentarsi e purtroppo diffondere il contagio tra loro e quindi di riflesso ai loro familiari. L’approvazione di due vaccini avviene a seguito di un lungo processo di ...

Advertising

myrtamerlino : Anche tra virologi c'è stato e c'è dibattito tra chi è più aperturista o chiusurista, ma nessuno di loro ha messo i… - RobertoBurioni : BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o su… - Giorgiolaporta : Se fosse confermato che a un ragazzo di #Fano è stato fatto un #Tso in psichiatria per aver rifiutato di indossare… - iliveinshanghai : @sole24ore Si si lo avete già detto. Lo so già che ora ci sarà una forte informazione per dare conto di questo così… - AlfLaMamma : RT @antonellaviol17: Il vaccino Pfizer è stato approvato dalla FDA anche per i ragazzi fino a 12 anni. È una buona notizia e un passo impor… -