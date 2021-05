Terremoto avvertito in Calabria: epicentro al largo di Tropea [DATI e MAPPE] (Di martedì 11 maggio 2021) Terremoto avvertito in Calabria: la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un evento a 12 km da Tropea (Vibo Valentia) Una scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Calabria, sulla costa tirrenica: la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un evento magnitudo ML 3.2, avvenuto a 12 km da Tropea (Vibo Valentia) alle 04:03:47, ad una profondità di 50 km. Il Terremoto è stato localizzato a: 12 km da Tropea 13 km da Parghelia 14 km da Drapia 15 km da Zaccanopoli e Zambrone 46 km a W di Lamezia Terme 66 km a W di Catanzaro 67 km a SW di Cosenza 70 km a NE di Messina 77 km a N di Reggio di Calabria Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)in: la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un evento a 12 km da(Vibo Valentia) Una scossa diè stata avvertita dalla popolazione in, sulla costa tirrenica: la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato un evento magnitudo ML 3.2, avvenuto a 12 km da(Vibo Valentia) alle 04:03:47, ad una profondità di 50 km. Ilè stato localizzato a: 12 km da13 km da Parghelia 14 km da Drapia 15 km da Zaccanopoli e Zambrone 46 km a W di Lamezia Terme 66 km a W di Catanzaro 67 km a SW di Cosenza 70 km a NE di Messina 77 km a N di Reggio diNon si segnalano danni a persone o cose. L'articolo...

