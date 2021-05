La Juve a picco? Ronaldo salta l'allenamento per farsi un nuovo regalino extra-lusso: tifosi furiosi | Guarda (Di martedì 11 maggio 2021) "Pirlo e Cristiano Ronaldo restano con noi". Pavel Nedved blinda i due Juventini più criticati dopo il tracollo 0-3 contro il Milan. All'indomani della sconfitta che rischia di lasciar fuori la Signora dalla prossima Champions League, con conseguenze finanziarie potenzialmente disastrose, le polemiche sul portoghese però non si placano. Annullato da Kjaer e Tomori in campo, CR7 ha però saltato l'allenamento del lunedì per dedicarsi a uno dei suoi mille impegni extra-calcistici, tra bella vita e sponsor. Ronaldo è infatti stato in visita allo stabilimento della Ferrari a Maranello: il 36enne attaccante portoghese si è fatto un regalino: una nuova Ferrari, modello Monza, l'ennesima della sua scuderia extra-lusso. Sebbene ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) "Pirlo e Cristianorestano con noi". Pavel Nedved blinda i duentini più criticati dopo il tracollo 0-3 contro il Milan. All'indomani della sconfitta che rischia di lasciar fuori la Signora dalla prossima Champions League, con conseguenze finanziarie potenzialmente disastrose, le polemiche sul portoghese però non si placano. Annullato da Kjaer e Tomori in campo, CR7 ha peròto l'del lunedì per dedicarsi a uno dei suoi mille impegni-calcistici, tra bella vita e sponsor.è infatti stato in visita allo stabilimento della Ferrari a Maranello: il 36enne attaccante portoghese si è fatto un: una nuova Ferrari, modello Monza, l'ennesima della sua scuderia. Sebbene ad ...

Advertising

ManuFilippone95 : RT @ChrisElMuss: La non qualificazione alla @ChampionsLeague della #Juve (lo penso e dico da prima di inizio campionato che arrivan quinti)… - ADOS60 : RT @GiadaMazzucco: Sarà sicuramente un caso, ma da quando la squadra ha una settimana intera per preparare le partite è praticamente andata… - GiAdUzZoLa90 : RT @GiadaMazzucco: Sarà sicuramente un caso, ma da quando la squadra ha una settimana intera per preparare le partite è praticamente andata… - LeggoSono : RT @GiadaMazzucco: Sarà sicuramente un caso, ma da quando la squadra ha una settimana intera per preparare le partite è praticamente andata… - GiadaMazzucco : Sarà sicuramente un caso, ma da quando la squadra ha una settimana intera per preparare le partite è praticamente a… -