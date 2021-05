Juventus-Milan, Adani: “Il Diavolo ha meritato la vittoria in tutti i sensi” (Di martedì 11 maggio 2021) Lele Adani, noto commentatore di 'Sky Sport', ha parlato dei meriti del Milan nella vittoria contro la Juventus. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Lele, noto commentatore di 'Sky Sport', ha parlato dei meriti delnellacontro la. Le dichiarazioni

Advertising

pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - ZZiliani : Vabbè, nessuno dice nulla per i 38 scudetti sbandierati allo stadio: che saranno mai 3 punti in più in classifica e… - SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - AleGobbo87 : RT @1411nico: Ma non capisco perché seguire il Napoli che gioca contro il nulla. Il massimo che si può sperare, il massimo è Torino Milan,… - _treacherous_13 : Domani sera guarderò con attenzione Torino-Milan e Sassuolo-Juventus. Ah sì poi uno sguardo anche a Inter-Roma -