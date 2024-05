Beach volley - Elite 16 di Brasilia al via senza coppie azzurre Ranghieri Carambula e Menegatti Gottardi attendono buone notizie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non ci sonoitaliane al via del terz’ultimo16 prima della deadline per la qualificazione olimpica del. Asono tante ledi vertice che hanno rinunciato a partecipare per la collocazione del torneo sia dal punto di vista geografico (tantevicine alla qualificazione o già qualificate hanno deciso di lasciare il Brasile per proseguire la preparazione da altre parti) sia dal punto di vista temporale visto che va messa benzina nel corpo in vista della volata a Cinque Cerchi. Il torneo resta comunque interessante con tanto Brasile ma anche il rientro didi vertice come Cherif/Ahmed o Partain/Benesh, tanto per fare un paio di nomi, in campo maschile e per il rientro delle numero uno al mondo tra le ...