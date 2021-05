Vaccino Johnson&Johnson in Germania solo agli over 60: giovani su base volontaria (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Vaccino in Germania sarà somministrato ai pazienti sopra i 60 anni. Lo scrive la Dpa, riferendo della decisione dei ministri della Salute dei Laender insieme al ministro Jens Spahn. I giovani ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilinsarà somministrato ai pazienti sopra i 60 anni. Lo scrive la Dpa, riferendo della decisione dei ministri della Salute dei Laender insieme al ministro Jens Spahn. I...

Advertising

fattoquotidiano : La Danimarca non somministrerà il vaccino Johnson & Johnson: “I vantaggi non superano i rischi di effetti avversi” - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson #Johnson&Johnson - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: #vaccino #johnson&johnson in Germania solo agli over 60: giovani su base volontaria - jeperego : Finora le somministrazioni di vaccino Johnson & Johnson in Germania sono state solo 18.000. - UffPost : RT @ilmessaggeroit: #vaccino #johnson&johnson in Germania solo agli over 60: giovani su base volontaria -