Quale conviene usare in base alla situazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Wpop o Vinted? Tutte le differenze fra le due applicazioni per acquistare e vendere capi d'abbigliamento usati.? Wpop o Vinted: le differenze fra le due app su Donne Magazine.

In vista dell'aggiornamento delle GPS 2024 /26, i docenti interessati si pongono diversi dubbi, anche perché l'aperture delle Graduatorie si lega alla possibilità di assunzione su sostegno e all'accettazione delle supplenze da parte dei docenti di ruolo. L'articolo Graduatorie GPS 2024 /26: in quale ... Continua a leggere>>

Multa da 5.000 euro per chi fa i lavori in casa senza questo importante documento - A prevederlo è il cosiddetto Decreto 1° maggio, del quale tuttavia non disponiamo ancora del testo approvato a inizio settimana dal Consiglio dei ministri. Cos’è la certificazione di congruità della ... Continua a leggere>>

Auto ibride: é vero che non pagano il parcheggio Sì ma solo a questa condizione - Avere un'auto ibrida conviene ancora di più. Ecco quali sono quelle che possono non pagare il parcheggio e in quale città. Continua a leggere>>

Ennesima truffa: cerca di acquistare dei capi di abbigliamento firmati, paga con bonifico ma non riceve la merce. Denunciato 20enne italiano - Conclusa dai Carabinieri di Colorno un’articolata indagine a seguito della quale un 20enne italiano, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza ... Continua a leggere>>