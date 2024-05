Che fine ha fatto Apple News? Il widget delle notizie è sparito da tutti gli iPhone - ecco perché

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha eliminato ildagliaggiornati al sistema operativo iOS 17.1, senza fornire spiegazioni. Questo, che permetteva agli utilizzatori di restare aggiornati sullein tempo reale, con una selezione di articoliprincipali testate giornalistiche italiane, èimprovvisamente dai dispositivi con iOS 17.3, 17.4 e 17.4.1, nella mattina del 2 maggio. In Italia questa notizia non hascalpore, dato che l’non aveva mai rilasciato ufficialmente ilin Europa. Infatti nel nostro continente non esistono né gli abbonamenti né l’applicazione “”, disponibili – ...

widget Apple News sparito dagli iPhone: ecco cosa è successo - Arrivati su iPhone con la versione software iOS 14, i widget vengono raccolti nell’ultima schermata a sinistra dello smartphone. Ce ne sono di tutti i tipi, da quello che mostra le foto o i video a ... Continua a leggere>>

Lime Trading si allea con la start up TakeProfit per rafforzare la prossima generazione di trader al dettaglio - Lime Trading Corp ( Lime Trading ), agenzia di brokeraggio tech-first con sede a New York, è orgogliosa di annunciare la sua partnership strategica con la start up della costa occidentale TakeProfit,. Continua a leggere>>

Apple, che succede Il widget news è sparito senza preavviso da tutti gli iPhone - Apple ha silenziosamente eliminato il widget News da tutti gli iPhone con sistema operativo iOS 17, senza fornire spiegazioni. Questo widget, che offriva ... Continua a leggere>>