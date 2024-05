Isola 18 - due naufraghe ai ferri corti | Non mi scassare la min*hia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono passate ormai alcune settimane dall’inizio della nuova edizione de L’dei Famosi e tra infortuni e abbandoni anche i nervi dei naufraghi superstiti iniziano ad essere tesi. In particolare negli ultimi giorni ci sono state diverse incomprensioni tra le dueAlvina Verecondi Scortecci e Rosanna Lodi, dovute alla vita dell’. Con il calar del sole, infatti, Rosanna e Matilde Brandi hanno deciso di andare a caccia di granchi, dal momento che la pesca fino a questo momento non ha prodotti i risultati sperati. La Lodi, nella speranza di attrarre più granchi possibili, ha poi avuto l’idea di portare la lanterna all’interno della tenda, dove si trovava Alvina e altri naufraghi. La trovata di Rosanna, però, non è piaciuta ad Alvina, la quale ha sbottato “No dai ragazze… Non scassate la minc*ia”. Un pensiero condiviso ...