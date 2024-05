Il caso Ariston spaventa il G7 Retromarcia sui beni russi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) La paura è contagiosa e allora, se è vero che l’Occidente ha messo i brividi al Cremlino quando ha minacciato di sequestrare e utilizzare idetenuti in Europa per finanziare l’Ucraina, allora è altrettanto vero che Mosca è riuscita nel far cambiare idea, almeno per il momento, ai grandi della Terra riuniti nel G7, proprio sullo smobilizzo degli asset. I leader delle sette economie globali, temendo forse altri espropri coatti di imprese straniere ancora in terra dia, all’indomani dei casie Bosch, si sarebbero presi insomma una pausa di riflessione. È certo che Vladimir Putin abbia accusato il colpo dinnanzi alla ragionevole prospettiva di 300 miliardi di assetstrappati dalle sue mani. E la paura deve averla provata anche lui, reagendo e facendo sue le filiali delle ...