Banchi a rotelle - 30mila euro di multa a una preside | ecco perché La beffa dopo il danno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) A ripensarci, anche se sono passati 4 anni, vengono ancora i nervi. A pensare allo spreco di denaro pubblico, in modo del tutto illogico. Mentre imponevano distanze obbligatorie a destra e manca, senza alcuna evidenza scientifica, facevano rientrare i ragazzi a scuola con i, che, appunto, muovendosi quelle distanze di certo non le facevano rispettare, anzi. Ebbene, quei famosi, una delle tante genialate del governo Conte e dell’allora ministra Azzolina, tornano sulle cronache nazionali. Ora a pagare le spese di quella follia potrebbero essere anche i dirigenti scolastici che queiinutili li hanno accantonati,non sono mai stati utilizzati dagli studenti. È quel che è accaduto a Venezia, e in particolar modo a Stefania Nociti, ex ...