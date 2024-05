Bonus Asilo Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

(Di venerdì 3 maggio 2024)peril. È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreperil, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE...

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembre ...

bonus asilo nido: le prime domande accolte e in pagamento - bonus asilo nido: prime domande accolte e pagamento effettuato. INPS operativa per gestione richieste. Sostegno famiglie in conciliazione lavoro e famiglia.

Scuola, al via nuovo Piano per agli asili nido da 735 milioni di euro - Il decreto del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara individua l'elenco dei Comuni beneficiari e quantifica l'importo spettante a ciascun ente locale in base al numero minimo di posti da attivar ...

Servizi educativi per l'infanzia. Aperto il format di iscrizione - Aperto il bando per iscrizioni ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dall'Unione dei Comuni a Bibbiena per il 2024-2025. Scadenza domande: 31 maggio 2024. Servizi disponibili per bambini da un a ...