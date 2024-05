Isabella Rossellini | “Io non sono una intellettuale”

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dalla sua rassegna di cortometraggi, disponibile su MUBI, al suo rapporto con la scrittura; dalla passione per l'etologia all'amore per gli animali, dal suo primo libro alla sua tournée teatrale, e da Instagram alla candidatura ai David di Donatello. L'attrice, regista e scrittrice si racconta a Fanpage.it.

Il famoso critico Roger Ebert all'epoca attaccò Velluto blu, giudicando il ruolo di Isabella Rossellini umiliante. Alla luce della rinnovata attenzione per la rappresentazione nella donna del cinema, aveva ragione? Isabella Rossellini non è d'accordo , difende sé stessa e Lynch . Continua a leggere>>

Pucci torna a sfila re a Roma con una collezione omaggio alla stampa Vivara, l'iconico pattern ideato dal marche stilista negli anni Sessanta. Tutta l'attenzione, però, è stata su Isabella Rossellini che ha incanta to il pubblico con un abito monumentale.Continua a leggere Continua a leggere>>

Scienza in pillole grazie a 38 micro cortometraggi dove l'attrice interpreta gli animali e le loro abitudini sessuali, fra travestimenti colorati e approfondimento scientifico. «Vorrei che facciano innamorare degli animali . E che le persone diventino ambientaliste» Continua a leggere>>

