Firenze premia chi va in bici | fino a 2 euro al giorno per chi sceglie le due ruote

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Incentivi per chilacletta come mezzo di trasporto: parte ail progetto “Pedala,ti”. L’iniziativa, finanziata con un milione e 200 mila, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto ‘per il clima’ ed è stata proposta dall’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Andrea Giorgio all’interno dell’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria stipulato tra Regione e Ministero e approvato dal Comune di. Il progetto è stato presentato dagli assessori all’ambiente Andrea Giorgio e all’educazione Sara Funaro insieme ai presidenti dei Quartieri e a rappresentanti di Pin ...