(Di venerdì 3 maggio 2024)sì,no. Se oggi Il Foglio ha annunciato una probabile dipartita del format dalla Rai per accasarsi al Nove, dalla Rai frenano. L’Adkronos fa sapere che a Viale Mazzini sarebbe già in programma un nuovo incontro con i vertici della casa di produzione perre i diritti della trasmissione. Il quotidiano aggiunge chesarebbe scaduta ad ottobre 2023; la Rai nonavuto premura di rinnovare o per dimenticanza o perchè consideravano il format senza mercato. Ora di sicuro però le cose sono cambiate con Amadeus che potrebbe essere intenzionato a ripartire sul Nove in compagnia del vecchio cavallo di battaglia. Lato Endemol, che è la stessa casa di produzione di Affari Tuoi e che ...

Secondo indiscrezioni viale Mazzini avrebbe lasciato scadere l'opzione di rinnovo del quiz e la Nove starebbe trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format Non ci sarebbe ancora nulla di definitivo e la partita sarebbe dunque aperta in casa Rai riguardo alle sorti del format ... Continua a leggere>>

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie La Rai per de I Soliti Ignoti : Il Futuro Incerto del Quiz di Successo potrebbe approdare sul Nove . | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Continua a leggere>>

Dove andrà in onda in futuro la trasmissione I Soliti ignoti? A lanciare la notizia sul programma, attualmente condotto da Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e di accettare l'offerta del Nove, è Il Foglio. “La Rai ha lascia to scadere l'opzione di rinnovo del ... Continua a leggere>>

La Rai tratta per il rinnovo de I soliti ignoti (ma avrebbe fatto scadere l’opzione!) - soliti ignoti sì, soliti ignoti no. Se oggi Il Foglio ha annunciato una probabile dipartita del format dalla Rai per accasarsi al Nove, dalla Rai frenano. L’Adkronos fa sapere che a Viale Mazzini sare ... Continua a leggere>>

I soliti ignoti, la Rai rischia di perdere anche il quiz di Amadeus: «Opzione scaduta, ora può passare al Nove» - Amadeus via dalla Rai, e questo è ormai cosa nota. Ma a quanto pare a viale Mazzini potrebbero presto restare orfani anche di uno dei programmi di punta ... Continua a leggere>>

Rai, “scaduta l'opzione di rinnovo per I soliti ignoti”. Ma c'è la smentita: il caso - Dove andrà in onda in futuro la trasmissione I soliti ignoti A lanciare la notizia sul programma, attualmente condotto da Amadeus, che ... Continua a leggere>>