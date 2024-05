Tudor Contro il Monza sarà dura - dovremo dare tutto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “iluna partita difficile, come lo sono tutte in Serie A. Le partite che rimangono hanno un’importanza maggiore, perchè ognuno lotta per i suoi obiettivi. Noi dobbiamoil massimo e fare il nostro meglio”. Sono le parole di Igor, in conferenza stampa, alla vigilia della sfidail. “Non so dove possiamo arrivare. Ci sono tanti punti e tante squadre, e come gli altri non possiamo fare nessun pronostico – ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Possiamo solo puntare sulle nostre prestazioni. Questo è il nostro obiettivo, cercare di fare una grande prestazione sabato e nelle ultime tre partite che restano. Poi i punti e i calcoli sono importanti, ma noi dobbiamo fare del nostro meglio e alla fine del campionato ...