Ultimi due appuntamenti con Stanlio & Ollio al Teatro Vittoria di Roma

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ancora due giorni per godere degli anni d’oro della risata e del grande omaggio al duo comico per eccellenza Stan Laurel e Oliver Hardy che rappresentano l’anima di una nuova produzione delStabile d’Abruzzo in collaborazione con la Uao Spettacoli dal titolo “, amici fino all’ultima risata”: domani 4 maggio alle ore 21.00 e domenica 5 maggio alle ore 17.30 ildiospita, in cartellone, gliduedi una lunga serie avviata lo scorso 23 aprile. La regia reca la firma di Claudio Insegno che fa coppia in scena con Federico Perrotta nell’interpretazione del duo. Sul palco sono numerosi gli antagonisti e i protagonisti che animano la scena: da Thelma Todd, famoso Cold Case hollywoodiano, a Mae Bush, ...