Roma-Juventus - quote in equilibrio | la 'X' a 3 10

All’Olimpico si gioca per la Champions League e tra Roma e Juve non è solo una questione di punti per la classifica. I giallorossi pareggiando 2-2 contro il Napoli hanno mantenuto invariato il distacco di quattro lunghezze dal Bologna ma si sono visti avvicinare a due punti l’Atalanta, che ha una ... Continua a leggere>>

Scommesse Serie A, Torino-Bologna: su Betsson il segno ‘2’ è a 2,77 - tra Roma e Juventus, una sfida decisiva per la corsa alla Champions che vede la quinta e la terza in classifica separate solo da 6 lunghezze. Con 59 punti i capitolini di De Rossi hanno subito una ... Continua a leggere>>

Serie A, Roma a caccia dell'«1» contro la Juventus. Insidia Toro per il Bologna - la Roma torna alla Serie A per la scomoda sfida con la Juventus, fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League. Match in bilico nelle quote di Planetwin365, dove, a dispetto ... Continua a leggere>>

roma-juventus: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - roma-juventus comincia domenica 5 maggio alle 20.45. La partita è disponibile in diretta televisiva su Dazn, mentre se si vuole assistere al match in diretta streaming lo si può fare sempre tramite ... Continua a leggere>>