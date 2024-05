Ego Festival torna a Taranto dal 10 al 12 maggio |VIDEO

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoVenticinque pizzaioli, dieci cuochi da ristoranti stellati da tutto il mondo, dieci cuochi tarantini, il miglior pizzaioli al mondo per la 50 Top pizza, due fotografi e la stampa nazionale. È tutto pronto per la nuova edizione di Ego, l’evento enogastronomico dell’anno organizzato dall’associazione Enogastro Hub, che nelle giornate del 10 al 12farà diventarela nuova capitale del gusto. Si comincia con EGO LAB, una giornata di studio: laboratori, degustazioni, focus su vino, olio, caffè; demo con cuochi con diverse estrazioni e origini che si confronteranno il 10(dalle 10 alle 16,30) sul palco del Relais Histò a. Non solo, quindi, l’incontro con chef stellati provenienti da tutto il mondo, che daranno vita alla Dinner Incredible, una ...