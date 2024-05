Taurianova Capitale del Libro Una storia da scrivere insieme

Taurianova , un Comune di circa 15mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, è la capitale del libro 2024 . In Gazzetta Ufficiale del 30 aprile la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo che conferisce il titolo alla città calabrese. L'articolo Taurianova (RC) è la capitale del libro ... Continua a leggere>>

taurianova, presentato il programma della capitale del Libro - Notizia non disponibile. Puoi guardare la prima pagina. Continua a leggere>>

taurianova capitale Italiana del Libro 2024 è realtà - Queste le parole del Presidente del Cepell Adriano Monti-Buzzetti che hanno aperto oggi a Villa Zerbi la presentazione alla stampa di taurianova capitale Italiana del Libro 2024, riconoscimento ... Continua a leggere>>

Libri come ali: il logo di taurianova capitale del Libro 2024 ideato da Giovanni Audino foto - taurianova, capitale del Libro 2024, è l’idea luminosa in cui tutti vogliamo credere: una scommessa sulla capacità della cultura di cambiare in meglio i luoghi, le persone che le abitano, le loro idee ... Continua a leggere>>