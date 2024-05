(Di venerdì 3 maggio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Juventus, esami e forfait ufficiale: salterà la Roma - Buone notizie, invece, fronte Yildiz. Oggi il turco si è allenato ancora a parte, ma c’è fiducia per averlo a disposizione contro Lukaku e compagni. Il sito calciomercato.it è il prodotto di punta di ... Continua a leggere>>

Verso il Monza, finalmente Zaccagni: l’esterno pronto a partire da titolare - Buone notizie per lui in vista di Monza-Lazio, con Tudor che potrebbe finalmente schierare l’esterno dal primo minuto in campo, dopo circa un mese dall’ultima volta. Dc Roma 27/04/2024 - campionato di ... Continua a leggere>>

CALCIO FEMMINILE - Italia-Finlandia donne si giocherà il 12/7 a Bolzano - Sarà lo stadio 'Druso' di Bolzano a ospitare, martedì 16 luglio, Italia-Finlandia, sesta e ultima partita del girone di qualificazione agli Europei donne del prossimo anno. Il cammino della nazionale ... Continua a leggere>>