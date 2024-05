Caserta - Federalberghi | itinerari culturali ed enogastronomici con valorizzazione e formazione del personale

(Di venerdì 3 maggio 2024). Conoscere il territorio per poterlo promuovere al meglio. Questo il presupposto dal quale ha preso vita l’idea, promossa daConfcommercio, di un percorso formativo destinato ai dipendenti di hotel e strutture ricettive e che toccherà ventidue comuni della provincia. Si parte lunedì 6 maggio alle ore 9 con uno che avrà come prima tappa la basilica di Sant’Angelo in Formis e proseguirà verso i monumenti, i musei e le chiese di Capua. Tra le visite in programma fino a fine anno anche la Reggia di Carditello, il Real Belvedere di San Leucio, il borgo medioevale divecchia ma anche i siti storici, artistici, architettonici, naturalistici disseminati tra Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Calvi, Teano, Alife, Piedimonte, Carinola, Mondragone, Alvignano, ...

caserta, turismo: app (quasi) pronta, tassa di soggiorno in autunno - La notizia è che l’app in grado di promuovere il territorio, di cui sì è molto parlato e che si è spesso annunciata nei mesi scorsi, è finalmente in via ... Continua a leggere>>

caserta, app per rilanciare turismo e tassa soggiorno fino a 3 euro - E’ lo strumento, che sarà operativo tra qualche mese, con il quale il Comune di caserta vuole provare a rilanciare il ... “Luigi Vanvitelli”, di Confcommercio, Confindustria, federalberghi. L’app è ... Continua a leggere>>

Turismo a caserta: in arrivo una app per promuovere la città ed il contributo di soggiorno - Il Comune di caserta annuncia l’arrivo di un’app per smartphone dedicata al turismo che avrà la finalità di promuovere il territorio nel suo complesso, attraverso la proposta dei principali punti di i ... Continua a leggere>>