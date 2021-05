Salerno | aggredita la figlia di Grassadonia | la madre si sfoga | “follia intollerabile”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 maggio 2021) Ladell’allenatore del Pescara Gianlucaè stataieri nei pressi della propria abitazione a. Gli abruzzesi saranno i prossimi avversari della Salernitana allo stadio Adriatico, e alcuni malviventi hanno preso di mira la famiglia del tecnico per minacciarla. La Salernitana ha rilasciato un comunicato ufficiale per condannare i comportamenti intimidatori di alcuni personaggi, mentre la, Annabella Castagna, su Facebook ha descritto lo stato d’animo della famiglia e di suaPaola. Lo sfogo dellaAnnabella Castagna per l’aggressione della