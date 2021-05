“Non avremmo mai pensato di tornare in Sicilia, ma non abbiamo resistito al richiamo della terra. Nostro padre ci ha insegnato ad amarla” (Di domenica 9 maggio 2021) A Castiglione di Sicilia, in un puzzle di contrade alle pendici dell’Etna, Mariangela, Francesco ed Emanuele Cambria, oggi imprenditori vitivinicoli, da ragazzini, in attesa che riprendessero le lezioni a scuola dopo le vacanze estive, scorrazzavano tra i noccioleti, nella proprietà agricola acquistata dal nonno negli anni ’60. Mai avrebbero immaginato che la “casa di campagna” sarebbe diventata il loro lavoro. A ricordarlo è Mariangela, la primogenita. “Negli anni ’90 – spiega -, Nostro padre, affiancato dal fratello, assecondando la vocazione del territorio, decise di riqualificare quasi interamente i 100 ettari a vigneti e creò l’azienda vitivinicola Cottanera, che prende il nome dalla contrada in cui sorge”. L’azienda ha sempre avuto un forte valore affettivo per i tre fratelli, che avevano deciso di inseguire i loro sogni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) A Castiglione di, in un puzzle di contrade alle pendici dell’Etna, Mariangela, Francesco ed Emanuele Cambria, oggi imprenditori vitivinicoli, da ragazzini, in attesa che riprendessero le lezioni a scuola dopo le vacanze estive, scorrazzavano tra i noccioleti, nella proprietà agricola acquistata dal nonno negli anni ’60. Mai avrebbero immaginato che la “casa di campagna” sarebbe diventata il loro lavoro. A ricordarlo è Mariangela, la primogenita. “Negli anni ’90 – spiega -,, affiancato dal fratello, assecondando la vocazione del territorio, decise di riqualificare quasi interamente i 100 ettari a vigneti e creò l’azienda vitivinicola Cottanera, che prende il nome dalla contrada in cui sorge”. L’azienda ha sempre avuto un forte valore affettivo per i tre fratelli, che avevano deciso di inseguire i loro sogni, ...

