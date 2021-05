Lutto in casa Obama: l’addio a Bo di Michelle e Barack su Instagram (Di domenica 9 maggio 2021) Bo non ce l’ha fatta. L’amico di una vita della famiglia Obama si è arreso al tumore che l’aveva colpito da qualche tempo e non gli ha lasciato scampo. Il cane dell’ex Presidente degli Stati Uniti si è spento nel pomeriggio dell’8 maggio, come hanno annunciato sui social con un messaggio toccante e carico di dolore. “Questo è stato un pomeriggio difficile per la nostra famiglia – ha esordito Michelle per dare l’annuncio della perdita di Bo – abbiamo salutato il nostro migliore amico, il nostro cane, dopo una battaglia contro il cancro”. Non solo un cane, ma un compagno d’avventure che ha significato molto per tutta la famiglia e in particolare per le giovani Obama, con le quali è stato per oltre 10 anni. La decisione di prendere un cucciolo è arrivata dopo la straordinaria campagna elettorale, quella che condusse alla prima elezione di ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021) Bo non ce l’ha fatta. L’amico di una vita della famigliasi è arreso al tumore che l’aveva colpito da qualche tempo e non gli ha lasciato scampo. Il cane dell’ex Presidente degli Stati Uniti si è spento nel pomeriggio dell’8 maggio, come hanno annunciato sui social con un messaggio toccante e carico di dolore. “Questo è stato un pomeriggio difficile per la nostra famiglia – ha esorditoper dare l’annuncio della perdita di Bo – abbiamo salutato il nostro migliore amico, il nostro cane, dopo una battaglia contro il cancro”. Non solo un cane, ma un compagno d’avventure che ha significato molto per tutta la famiglia e in particolare per le giovani, con le quali è stato per oltre 10 anni. La decisione di prendere un cucciolo è arrivata dopo la straordinaria campagna elettorale, quella che condusse alla prima elezione di ...

