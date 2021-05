La famiglia Obama piange la morte dell’amato cane Bo

(Di domenica 9 maggio 2021) Dal 2009, anno in cui è stato adottato dalla famiglia Obama, il cane Bo è stato un presenza costante e confortante per la famiglia Obama, iniziando con loro l’avventura alla Casa Bianca. Come ben capirà chiunque conviva con un animale, il dolore di Barack e Michelle Obama (e delle loro due figlie Malia e Natasha) per la morte del cane Bo, ucciso da una forma tumorale, è tanto.

Advertising

chetempochefa : “La nostra famiglia ha perso un vero amico. Bo è stato una presenza costante e gentile nelle nostre vite, felice di… - enpaonlus : E’morto Bo il cane di Barack Obama: “Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un fedele compagno”… - rada_maja : RT @fattoquotidiano: Barack Obama, morto Bo il cane di famiglia: “Abbiamo perso un vero amico, ne avevamo bisogno” - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Barack Obama, morto Bo il cane di famiglia: “Abbiamo perso un vero amico, ne avevamo bisogno” - fattoquotidiano : Barack Obama, morto Bo il cane di famiglia: “Abbiamo perso un vero amico, ne avevamo bisogno” -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Obama

Sicuramente una perdita devastante per ladiin seguito alla perdita del loro amato cagnolino. Bo, un ex 'First dog' , giunto nell'aprile 2019, poco prima checominciasse il suo ...Bo era entrato nellaalla Casa Bianca nell'aprile del 2009, poco dopo l'inizio del primo mandato. Durante la campagna elettorale, il candidato dem aveva promesso alle figlie Sasha e ...WASHINGTON - Barack Obama ha annunciato su Twitter la morte del cane Bo, uno dei suoi due portoghesi d'acqua, scrivendo che la famiglia «ha perso un vero amico e un compagno fedele». «Per oltre un ...In un post su Facebook, l'ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, saluta il suo cagnolino Bo che, purtroppo, non c'è più. Un post commosso che mostra tutto l'amore verso questo amico.