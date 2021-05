Juventus-Milan vale la Champions | ci sarà anche Elkann

(Di domenica 9 maggio 2021) Il presidente di Exor Johna Torino per assistere alla sfida decisiva tradi questa sera Johnallo stadio per Juvecon Andrea Agnelli. Sugli spalti dell’Allianz Stadium, a seguire la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A e per un posto inLeague, ciil presidente di Exor. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il nome del rampollo della famiglia Agnelli è stato fattoin caso di addio alla presidenza di Andrea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Quasi uno spareggio per qualificarsi alla prossima Champions League .concludono il turno numero 35 di Serie A sfidandosi questa sera alle 20:45 allo Stadium (partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Di fronte due squadre ...Ne resterà una sola.(ore 20.45), già importante a prescindere, assume ancor più valore dopo la vittoria del Napoli di ieri, che proietta gli azzurri in piena zona Champions. E visto che un posto è già ...McKennie titolare? Super ballottaggio per Pirlo in Juve-Milan: lo statunitense dimagrito potrebbe partire dall’inizio «McKennie è dimagrito», ha detto ieri Andrea Pirlo un po’ scherzando e un po’ no, ...Una sfida decisiva e fondamentale per il finale di stagione del Milan. I rossoneri sognano la doppia beffa sulla Juventus.