LIVE – Zverev-Thiem 6-3, 5-3, semifinale Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 8 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Alexander Zverev e Dominic Thiem, valida per le semifinali del Masters 1000 di Madrid 2021. Il tedesco ha eliminato il numero 1 del seeding, Rafael Nadal, sorprendendo gli spettatori di tutto il mondo; dal canto suo, l'austriaco è riuscito a eliminare John Isner, tornato in grande forma dopo un periodo di assenza dal circuito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di sabato 8 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Zverev-Thiem 6-3 5-3 SECONDO SET – Game Zverev! 5-3 SECONDO SET – Ace del ...

