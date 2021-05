LIVE – Berrettini-Ruud 6-4 5-3, semifinale Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 8 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valevole per le semifinali del Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha sconfitto Cristian Garin in rimonta, mentre il norvegese ha domato il talento di Aleksandr Bublik senza perdere set; testa a testa tutt’altro che semplice per Berrettini, sfavorito considerando i confronti diretti con Ruud, ma in stato di grazia dal punto di vista fisico. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la serata di sabato 8 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Ruud 6-4 ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Casper, valevole per le semifinali deldi. L’azzurro ha sconfitto Cristian Garin in rimonta, mentre il norvegese ha domato il talento di Aleksandr Bublik senza perdere set; testa a testa tutt’altro che semplice per, sfavorito considerando i confronti diretti con, ma in stato di grazia dal punto di vista fisico. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la serata di sabato 8 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-4 ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN SEMIFINALE A MADRID ?? Alle 21:00 la sfida contro Casper Ruud ?? LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport Ar… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid #semifinale Arriva il #break anche nel #secondoset per #Berrettini, che andrà a s… - antonio56525877 : RT @SkySport: Berrettini-Ruud al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE ? ?? BERRETTINI-RUUD: LA SEMIFINALE ?? Su Sky Sport Uno e Sky Spor… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid #semifinale #Berrettini non sbaglia! #Ruud regolato 6-4 alla prima occasione util… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid #semifinale #Berrettini strappa il servizio a #Ruud e si porta 5-4 nel #primoset.… -