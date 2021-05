Romania | Orso Artur assassinato da un Principe europeo illecitamente Era il più grande d’Europa

(Di venerdì 7 maggio 2021). Foto dai nostri archivi (con licenza di uso).Vari associazioni nel Mondo accusano undi aver ucciso l’piùdella, con il pretesto di eliminare un(femmina) che causava danni alle famiglie della zona. Ilsarebbe giunto ina marzo, e con un prezzo di 7.000 euro (fonte ProTv News), ha acquistato la licenza con una deroga offerta dal Ministero dell’Ambiente rumeno, per eliminare unche ha causato danni ad alcune fattorie nella contea di Covasna, afferma l’associazione Agent Green in un materiale pubblicato sul suo sito web. Ilperò non avrebbe ucciso l’che ...

Ultime Notizie dalla rete : Romania Orso

Purtroppo, però, a finire nel mirino del suo fucile non è stata l'orsa, ma l'Arthur . L'... Laha ufficialmente vietato la caccia ai cosiddetti "trofei" nel 2016, ma i permessi di caccia ...Non soltanto larimpiange il suo gigantescobruno. Dall'Italia protesta Annamaria Procacci, consigliera nazionale dell'Enpa : "Bene che ci sia una sollevazione europea. Senza dimenticare ...Settemila euro, pagati dal principe del Liechtenstein, per uccidere un’orsa. Ma il nobile non ha ucciso l’esemplare per il quale aveva chiesto l’autorizzazione, bensì un orso di diciassette anni, che ...BUCAREST. L'orso Arthur, uno dei plantigradi più possenti di tutta Europa, è stato ucciso. La notizia, ripresa dai mass media di tutto il mondo, è stata diffusa dall’Ong rumena Agent Green, che ha chi ...