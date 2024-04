WWE | Sarà un Backlash SmackDown-centrico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 aprile 2024) Questo sabato andrà di scena il PLE WWEche si terrà in quel di Lione in Francia. Un evento che non solo è importante perché si tiene sul suolo europeo ma per noi fan italiani lo è perché grazie a questo evento la WWE farà tappa anche qui da noi, domani sera in quel di Bologna con un live event.C’è però una curiosità molto interessante riguardo il prossimo PLE ed è una curiosità che forse non salta subito all’occhio. Infattipresenta su 5 match totali annunciati fin ora, 4 match die 1 solo di Raw che verrà rappresentato dal match valevole per il World Heavyweight Championship fra il campione Damian Priest e lo sfidante Jey Uso. RAW is only has one match representing, whilsthas the ...