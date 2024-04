Giovanni Copertino - un nome di spicco per il rilancio della DC a Bari

(Di martedì 30 aprile 2024)è designato come commissarioDemocrazia Cristiana per la provincia di. La nomina è affidata dall’onorevole Michele Tucci, commissario regionaleDC in Puglia, in accordo con Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito. La nota ufficiale riporta che, già presidenteRegione Puglia, assessore regionale all’Agricoltura, presidenteProvincia die sindaco di Monopoli, avrà il compito di stimolare nuove adesioni al partito e rafforzare la presenza nelle attività nazionali e istituzionali. Coordinerà inoltre le iniziative politiche e organizzative, inclusi gli sforzi pre-elettorali, per promuovere lo sviluppo del progetto politicoDemocrazia ...

