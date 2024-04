Sinner-Auger Aliassime in tv | data - orari - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikse la vedrà contro Felixnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo i patemi fisici avvertiti contro Kotov e il timore di un possibile ritiro prima degli ottavi, Jannik pare essersi ripreso bene e con Khachanov ha offerto una prestazione superlativa nel corso del secondo e terzo set. Una vittoria di spessore, un livello davvero alto contro un giocatore che ha giocato alla grande. Quarti di finale anche adopo esserci riuscito già a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo in questa stagione. Ora per l’allievo di Simone Vagnozzi a sorpresa il canadese che ha battuto in due set un Casper Ruud in gran forma e reduce da una finale e una ...

Tantissima fatica ma missione compiuta per Carlos Alcaraz , che avanza ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2024 grazie alla vittoria agli ottavi contro Jan-Lennard Struff . In quello che era il remake della “strana” finale dello scorso anno, il detentore del titolo e campione nelle ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner in testa alla ATP Race: punteggio aumentato, vantaggio siderale sugli inseguitori - Jannik Sinner svetta in maniera perentoria in testa alla ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti ...

Continua a leggere>>

Alcaraz ai quarti a Madrid, battuto il tedesco Struff - Carlos Alcaraz batte Jan-Lennard Struff al masters 1000 spagnolo e stacca il biglietto per i quarti di finale a Madrid. Partita molto combattuta risolta ...

Continua a leggere>>

Sinner va ai quarti di Madrid: “È stata dura, fisicamente non ero al 100%” - Genova - Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del masters 1000 di Madrid battendo il russo Karen Khachanov per 5-7 6-3 6-3. "Oggi è stata molto dura, il mio rivale ha giocato molto be ...

Continua a leggere>>