FdI -balneari | interlocuzione governo-Ue

(Di martedì 30 aprile 2024) 20.55 La mappatura delle coste, svolta nei mesi scorsi dal tavolo tecnico sulla base dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,è frutto di un lavoro serio che ha visto coinvolti tutti i ministeri competenti. "I risultati di tale lavoro sono oggetto dell'in corso tra ile la Commissione Ue per superare la procedura di infrazione e definire una norma di riordino dell'intero settore che dia certezza agli operatori e alle amministrazioni".Così fonti FdI sulla sentenza del Consiglio di Stato.

Coppola: ‘Con sindacati sempre aperto il canale del dialogo, su bodycam no a strumentalizzazioni: normativa è chiara’ - “L’Amministrazione comunale opera nelle relazioni sindacali secondo i canoni della massima condivisione e trasparenza. Respingiamo fermamente una narrazione secondo cui esisterebbero criticità nei rap ...

Se l'AI decide la cartella dell'Agenzia delle entrate, non si discute - Il nuovo decreto del ministero delle Finanze elimina la possibilità di contraddittorio per tutta una serie di atti emessi in automatico del Fisco ...

Chiara Ferragni scaccia la crisi: «Impatto solo parziale, nonostante quello che è successo a dicembre siamo solidi» - Chiara Ferragni in crisi economica La società Fenice, licenziataria del marchio dell'influencer e gestore di altre royalties, smentisce le voci e con una ...

