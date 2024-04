Ayrton Senna intercettato dai suoi genitori | il nastro sconvolgente recapitato poche ore prima di morire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Mercoledì 1 aprile, trent'anni dalla morte di, trent'anni da quel drammatico weekend di Imola in cui il brasiliano perse la vita. Il tutto dopo la morte di Roland Ratzenberger in qualifica e il terrificante incidente il venerdì di Rubens Barrichello, che finì in coma e si salvò per miracolo. Trent'anni dopo, il ricordo diè ancora vivissimo. A celebrare il campione anche Giorgio Terruzzi, sul Corriere della Sera, con un lungo retroscena sull'ultima tormentata notte di vita del campione. Tormentata per la morte di Ratzenberger e per i guai di Barrichello: accarezzò l'idea di non correre, salvo poi scendere in pista. Già, c'era Michael Schumacher, l'astro nascente: aveva vinto le prime due gare dell'anno evoleva far capire chi era il padrone in Formula 1. Ma la sua Williams lo tradì: uno ...