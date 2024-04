Bankitalia | condizioni banche buone - azzerato divario Npl con Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (askanews) – In Italia Ledel sistema bancario si mantengono: la redditività è significativamente aumentata e resterebbe alta anche nell’anno in corso. Le grandiitaliane sono riuscite a chiudere il, rispetto alle loro pari dell’eurozona, sulla quota di crediti deteriorati rispetto al totale, corretti per le rettifiche. Le principali fonti di vulnerabilità restano riconducibili sia al potenziale peggioramento della qualità dei prestiti, sui cui però le attese sono per sviluppi gestibili e non allarmanti, sia alle possibili difficoltà di raccolta in una fase di riassorbimento della liquidità in eccesso da parte dell’Eurosistema. Peraltro E’ il quadro illustrato dalla Banca d’Italia nell’ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, avvertendo che non si attenuano i rischi ...