LIVE Italia-Giappone 2-2 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | finisce il secondo periodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 L’crea e distrugge nelandando sul doppio vantaggio con Gazley e Kostner per poi farsi riprendere da Yu Sato e Kohei Sato. 20.53IL! 1’15” Altra occasione sciupata dagli azzurri con Marchetti che non riesce a concludere verso la porta un assist di Catenacci dalla destra. 5’23” GOAL! Arriva purtroppo il pareggio degli ospiti, stavolta è Kohei Sato a battere Clara con un’azione personale.2-2. 5’40” FRIGO! Occasione golosa fallita dal 95 che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore nipponico. 8’39” GOAL DEL! Slalom di Nakajima che tocca all’indietro per Yu Sato ...