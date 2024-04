Bayern Monaco-Real Madrid 0-1 LIVE | gol Vinicius al primo tiro - super assist di Kroos

I blancos arrivano all'Allianz Arena per mettere subito in discesa la semifinale di Champions. Il Bayern di Tuchel, però, si gioca la stagione e venderà cara la pelle. Seguite tutto nella nostra diretta testuale Continua a leggere>>

Vinicius Jr porta avanti il Real Madrid in casa del bayern Monaco, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Real Madrid sblocca la gara dell'Allianz Arena contro il bayern Monaco. Al 24' Kroos buca centralmente per Vinicius Jr che scappa in profondità e batte Neuer in uscita per il vantaggio blanco.

Champions: in campo bayern-Real Madrid 0-1 LIVE - bayern monaco-real MADRID 0-1 al 24'! Rete di Vinícius Júnior! Carlo Ancelotti sostituisce lo squalificato Carvajal con Lucas Vazquez sulla fascia destra, mentre Nacho affianca Rudiger in mezzo ...

bayern monaco-real Madrid: coreografia dedicata a Kaiser Franz Beckenbauer - Grande atmosfera all`Allianz Arena di Monaco, dove il bayern gioca in casa contro il Real Madrid la semifinale d`andata in Champions League. Prima del calcio d`inizio.

