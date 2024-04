Elezioni europee - sprint per le liste | ma è scontro sul taglio delle firme

“I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa”, diceva lunedì Matteo Renzi criticando i vari leader – compresa la presidente del Consiglio Meloni – candidati alle prossime elezioni Europee: adesso tra i candidati in corsa c’è anche lui. ...

Continua a leggere>>