Alcaraz ai quarti a Madrid - battuto il tedesco Struff

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (askanews) – Carlosbatte Jan-Lennardal Masters 1000 spagnolo e stacca il biglietto per idi finale a. Partita molto combattuta risolta dal n. 3 al mondo soltanto al tiebreak del terzo set dopo tre ore di gioco contro il: 3-6, 7-6(5), 6-7(4) il punteggio finale. Fatale è stato il tiebreak, risolto dacon un lob perfetto sul 5-4 e un passante tra i piedi dell’avversario sul match point. Lo spagnolo sale così a 14 vittorie consecutive ae domani tornerà in campo per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Il russo, al primo quarto di finale stagionale in un Masters 1000, haTallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) al termine di una partita perfetta, ...