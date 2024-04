Urlo improvviso di Sinner contro Khachanov | “Ragazzi tenetemi” Ma non è quello che sembra

AGI - Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1, in campo ... Continua a leggere>>

Madrid , 30 aprile 2024 – Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Madrid . L’azzurro 22enne, prima testa di serie e numero 2 del mondo, negli ottavi di finale batte il russo Karen Khachanov , testa di serie numero 16, per 5-7, 6-3, 6-3 in 2h10?. Sinner offre l’ennesima prestazione ... Continua a leggere>>

