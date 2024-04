Sánchez getta la maschera | Resto al potere

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 30 aprile 2024) Come era chiaro fin dall’inizio, il premier socialista spagnolo ha utilizzato le indagini sulla moglie per passare da vittima. La «pausa di riflessione» era un bieco calcolo elettorale in vista dei voti locale e europeo. «Rilanciamo la democrazia», ma esclude i giornalisti.