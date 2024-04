La triste fine della Brigata Giannini - l' ossessione nera e Fini | quind - oggi

Caserta . È difficile esprimere a parole quest’ Oggi la triste zza e il senso di smarrimento che avvolgono la nostra scuola, l’Istituto Tecnico Buonarroti di Caserta . La notizia improvvisa, rimbalzata sui social e in rete ieri mattina domenica 11 febbraio, della prematura scomparsa della nostra ... Continua a leggere>>

A volte, quando si scoprono problemi di salute seri, si fa fatica anche solo a parlarne. Paola Perego ha trovato il coraggio e ha voluto rendere noto a tutti i suoi fan delle sue problematiche di salute che le hanno cambiato la vita. La presentatrice però ha rivelato la sua diagnosi anche per ... Continua a leggere>>

L’unica cosa certa di questa settimana convulsa è che oggi Bamforth parte per gli Stati Uniti. Il giocatore aveva anche dato la disponibilità a rientrare fra un paio di settimane, se ce ne fosse stato bisogno, ma visto l’esiguo numero di partite che mancano le due parti si separeranno ... Continua a leggere>>

Scontro fra un camion e un pullman con 26 persone a bordo sulla A4, 10 feriti - Sull’autostrada A4 in direzione Trieste un camion si è scontrato con un autobus con a bordo 26 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 18 di oggi, ha provocato il ferimento di 10 persone.

Continua a leggere>>

Trieste celebra il 79mo anniversario dell'insurrezione cittadina - Nella ricorrenza del 79° Anniversario dell’Insurrezione cittadina del 30 aprile 1945, questa mattina, 30 aprile, al Cippo della Resistenza, sul Colle di San Giusto a Trieste, si è svolta la ...

Continua a leggere>>

Primo maggio a Monfalcone, attesi in migliaia in piazza - MONFALCONE Tutte le complessità del lavoro, dalla variante distorta dalla flessibilità, cioè il precariato, fino al dumping salariale, passando per il triste aumento (35,6%) delle malattie ...

Continua a leggere>>