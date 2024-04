Swiatek-Keys in tv | data - orari - canale e diretta streaming semifinale Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Igase la vedrà contro Madisonnelladel WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La numero uno del mondo si conferma di un altro livello e non si è scomposta neppure dopo il primo set perso nel match contro Haddad Maia, conquistando i due seguenti per 6-0 6-2. Primaalla Caja Màgica invece per la statunitense, bravissima a reagire dopo il primo set perso per 6-0 contro Jabeur, imponendosi in rimonta per 7-5 6-1.si affronteranno per la quarta volta in carriera: la polacca è avanti 2-1 nei precedenti e ha vinto l’unico su terra rossa, agli Internazionali d’Italia nel 2021. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...