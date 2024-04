Allenatore Milan - clamorosa destinazione per Pioli | si apre questo scenario

(Di martedì 30 aprile 2024) Stefano, attualedel, lascerà i rossoneri al termine della stagione e per lui ci sarebbe unaa sorpresa

Da Italiano a Gilardino, si accende il valzer delle panchine: ecco cosa sta succedendo | CM.IT - Valzer delle panchine in Serie A, le ultime di Calciomercato.it sui movimenti che riguardano Italiano, Gilardino e altri allenatori Sono giorni caldi, caldissimi, per il valzer delle panchine. E non ...

Condò: "E' il tecnico ideale per Napoli, Juventus e milan: è il più desiderato dalle tifoserie" - Paolo Condò, giornalista, ai microfoni di SkySport24 ha fatto il punto su alcuni dei principali club di Serie A che hanno bisogno di un nuovo allenatore.

Marianella: "Italiano Juventus o milan a parte, qualsiasi altra destinazione sarebbe un passo indietro" - Il noto giornalista Massimo Marianella è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di alcuni dei principali temi di casa Fiorentina: "Bisogna aver timore del Brugge Timore ...

