Tesla e non solo. Così Pechino mette in riga le grandi aziende (Di giovedì 6 maggio 2021) La chiamano sindrome di Stoccolma: quando la vittima si affeziona in modo paradossale al carnefice. E lo stesso accade nella grande industria. Specialmente se a fare la parte del cattivo è la Cina. Non sono poche le imprese che, nel tentare il loro ingresso nel complesso e sconfinato mercato cinese, prima ricevono una sorta di benservito dalle autorità della Repubblica Popolare, magari sbattendo anche la porta. Ma in un secondo momento tornano al tavolo e alla trattativa. Non è un caso che il Financial Times, il più autorevole quotidiano economico del mondo, abbia dedicato un editoriale a questo strano fenomeno in atto. Imprese che prima si scontrano con Pechino, salvo poi tornare a più miti consigli e finire per ottenere i propri scopi, almeno in parte. “Non si può negare che molte grandi aziende estere, molto spesso occidentali, in ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) La chiamano sindrome di Stoccolma: quando la vittima si affeziona in modo paradossale al carnefice. E lo stesso accade nella grande industria. Specialmente se a fare la parte del cattivo è la Cina. Non sono poche le imprese che, nel tentare il loro ingresso nel complesso e sconfinato mercato cinese, prima ricevono una sorta di benservito dalle autorità della Repubblica Popolare, magari sbattendo anche la porta. Ma in un secondo momento tornano al tavolo e alla trattativa. Non è un caso che il Financial Times, il più autorevole quotidiano economico del mondo, abbia dedicato un editoriale a questo strano fenomeno in atto. Imprese che prima si scontrano con, salvo poi tornare a più miti consigli e finire per ottenere i propri scopi, almeno in parte. “Non si può negare che molteestere, molto spesso occidentali, in ...

