Banda ultralarga: il gap è tra Italia ed Europa, centro e periferia. Le mappe (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo rilevano i dati di Okla, azienda leader nella rilevazione dei test di velocità di rete, relativi agli ultimi 4 mesi del 2020. L'ennesima conferma che in molti, in Italia, hanno sperimentato gli effetti più duri del digital divide proprio nei mesi più critici della pandemia. Un ritardo che è già costato molto in termini di istruzione, produzione di ricchezza e lavoro. Mentre gli Italiani sperimentavano gli effetti della seconda ondata di Covid-19, non pochi si sono trovati nell'impossibilità di lavorare a distanza o di seguire i corsi in Dad. Dopo le molte segnalazioni, oggi arriva anche la conferma da una delle aziende leader negli speed test di rete. Okla ha rilasciato i dati raccolti dagli utenti in ogni comune europeo negli ultimi quattro mesi del 2020. Dati che sono poi stati elaborati e resi fruibili da Edj Network.

