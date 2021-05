«Rifkin’s festival», variazioni sul tradimento e sull’artista (Di giovedì 6 maggio 2021) I festival cinematografici non sono più quelli di una volta chiosa al suo interlocutore Morton Rifkin, scrittore e docente di cinema con passione molto esigente per le Nouvelle vague e i grandi autori – Fellini, Bergman, Kurosawa. E ancora non c’era stata la pandemia che oggi, davanti a ore e ore accumulate online sul solitario divano di casa – a parte whatsapp con qualche amico o sporadico compagno di visioni singole qua e là nel mondo – cosa direbbe? Ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 maggio 2021) Icinematografici non sono più quelli di una volta chiosa al suo interlocutore Morton Rifkin, scrittore e docente di cinema con passione molto esigente per le Nouvelle vague e i grandi autori – Fellini, Bergman, Kurosawa. E ancora non c’era stata la pandemia che oggi, davanti a ore e ore accumulate online sul solitario divano di casa – a parte whatsapp con qualche amico o sporadico compagno di visioni singole qua e là nel mondo – cosa direbbe? Ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CinCinematograf : Rifkin's Festival, Pieces of a Woman, Corpus Christi. Tutti i film in versione originale a Roma da giovedì 6 maggi.… - ZanZanello : Su - SEditoriali : RT @lanavediteseoed: È in arrivo 'Rifkin's Festival', il nuovo film di #WoodyAllen. @CapraraLaSt ha intervistato su @LaStampa il regista, c… - FraCaltagirone : RT @Agenzia_Dire: Tg Cinema, edizione del 5 maggio 2021 Per celebrare la riapertura delle sale, Woody Allen torna al cinema dal 6 maggio co… - Agenzia_Dire : Tg Cinema, edizione del 5 maggio 2021 Per celebrare la riapertura delle sale, Woody Allen torna al cinema dal 6 mag… -