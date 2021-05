«Sono fiera del mio corpo»: la (nuova) rivoluzione di Billie Eilish – Le foto (Di martedì 4 maggio 2021) «Il rispetto non va tolto se decidi di mostrare il tuo corpo, dipende tutto da cosa ti fa sentire bene». La cantante Billie Eilish ha maturato una rottura stilistica che l’ha portata dal nascondersi in abiti larghi a mostrare il proprio corpo su una copertina. «Un corpo di cui vado fiera», afferma l’artista 19enne in un’intervista esclusiva a Vogue Uk dove ha presentato il suo nuovo singolo Your Power e parlato della sicurezza acquisita dopo i successi ottenuti dall’inizio della sua carriera. La bodypositive mostrata in copertina dalla vincitrice di 7 Grammy Award segna un cambio di rotta intrapreso dall’artista, non solo dal punto di vista dell’immagine. «Mi sento molto vulnerabile ad aver pubblicato questo brano», ha detto Eilish parlando della sua musica, che ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) «Il rispetto non va tolto se decidi di mostrare il tuo, dipende tutto da cosa ti fa sentire bene». La cantanteha maturato una rottura stilistica che l’ha portata dal nascondersi in abiti larghi a mostrare il propriosu una copertina. «Undi cui vado», afferma l’artista 19enne in un’intervista esclusiva a Vogue Uk dove ha presentato il suo nuovo singolo Your Power e parlato della sicurezza acquisita dopo i successi ottenuti dall’inizio della sua carriera. La bodypositive mostrata in copertina dalla vincitrice di 7 Grammy Award segna un cambio di rotta intrapreso dall’artista, non solo dal punto di vista dell’immagine. «Mi sento molto vulnerabile ad aver pubblicato questo brano», ha dettoparlando della sua musica, che ...

